そでを通すだけでなんとなくさまになるワンピース。単純明快なアイテムだけに、いつのまにか可能性をせばめてしまってはいませんか？着方も着心地もラクできるからこそラフに着ない。そんな強気なマインドが、ふつうなのに目にとまる、センスのいい人へと導いてくれるはず。着方の幅が広い「ふつうじゃない」シャツワンピースきちんと感と安心感が特徴のシャツワンピース。そこへさらに、こなれて見えるデザイン性も含ませていつ