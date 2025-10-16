シンプル＝無難じゃない「違いをつくれる」ワンピースの選び方

そでを通すだけでなんとなくさまになるワンピース。単純明快なアイテムだけに、いつのまにか可能性をせばめてしまってはいませんか？ 着方も着心地もラクできるからこそラフに着ない。そんな強気なマインドが、ふつうなのに目にとまる、センスのいい人へと導いてくれるはず。







きちんと感と安心感が特徴のシャツワンピース。そこへさらに、こなれて見えるデザイン性も含ませていつもより「ちょっと上」の装いへ。







「端正な黒=無難」から脱却

黒シャツワンピース／någonstans バッグ／ROH SEOUL 黒パンプス／MANGO

サイドをつまんだような構築的なフォルムと、横顔や後ろ姿まで美しく見せる計算されたドレープ。あいまいなそで丈や落ち感のある素材のニュアンスによって、モード手前のバランスに。ワンピースに特徴があるぶん、小物も黒で統一。







高めに設定されたウエストリボンが飾りげとスタイルUPを両得

ネイビーノースリーブシャツワンピース／デボーションツインズ（ノウン） 眼鏡／Oliver Peoples（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） バッグ／INÉD（フランドルカスタマーサービス） ローファー／A de Vivre

上半身がしゅっとして見えるノースリタイプ、腰位置が高く見えるウエストリボン、リボンのあたりから広がり始めるAラインのシルエット。よりよく見える要素を1枚につめこんでとことんスタイルアップ。ブルーよりも落ち着いていて、黒より迫力が出すぎない明るいネイビーが新鮮。







白の無地「なのに表情豊か」

白ボリュームロングワンピース／カオス（カオス表参道） 巾着バッグ／Marie-Louise（ラヤン） スニーカー／CONVERSE（コンバースインフォメーションセンター）

いたるところに散りばめたレースが立体感と奥行き感をもたらし、1枚の白でも堂々とさまになる。パフスリーブのボリュームとも相まって、甘いというよりハンサムに。前開きだから羽織りとしても使える。







