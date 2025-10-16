トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」が怒涛の新作ラッシュスヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボコレクションが続々登場している。【写真】スヌーピーデザインのキルティングバッグを見る■トレンドと秋冬の季節感を絶妙に取り入れた「キルトシリーズ」が新発売新作コラボの「キルトシリーズ」は、スヌーピーのシルエットをキルティングのパターンに採用したふかふか素材が最大の特徴。よ