スヌーピーのデザインにキュンキュンしちゃう“クッキーデザイン”のランチ＆キッチングッズが登場！“食”のシーンが楽しみになるラインナップを紹介
総合ファンシーグッズメーカーの「スケーター」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」をモチーフにした新シリーズ「Yummy Cookie Days!」が登場。機能性に長けた使いやすいランチグッズやキッチングッズが充実したコレクションだ。
【写真】スヌーピーデザインのランチグッズ＆キッチングッズを見る
■大好物を前にうれしそうな表情を見せるスヌーピーがかわいい！
「Yummy Cookie Days!」のアートは、大好物のクッキーを前に、ハッピーな表情を浮かべるスヌーピーが主役！「日々の食事の準備やおでかけ先でのランチタイムは、忙しい生活の中でほっと一息つける大切な時間」と考え、開発されたシリーズというだけあって、親しみを込めて使えるデザインに仕上がっている。また、お弁当や料理を作るにあたって、気分がアガるという点も高ポイントだ。
■キッチンツール
バターを使いやすいサイズにカットできる「ステンレスバターカッター＆ケース(バターナイフ付)」(4290円)は、小さなフォークが付いたバターナイフの使い勝手も抜群！
33センチと長めの「菜箸」(682円)は、揚げ物調理の際も安心。
メッシュ素材の「水切りマット」(1210円)は、箱入りクッキーとたわむれるスヌーピー＆ウッドストックのプリントがかわいい！
重ねて冷蔵庫に保存できる「ジョイント式薄肉保存容器3Pセット」(1210円)は、お弁当用の常備菜のストックに活用したい。
「ワンタッチシール容器M」(1210円)と「ワンタッチシール容器L」(1375円)の2サイズあるシール容器は、食材の保存に最適。Mは800ミリリットル、Lは1000ミリリットル容量で、どちらも持っていると重宝する。
■テーブルウエア
3セットの「竹箸 21cm(3P)」(1100円)は、家族で使い分けするほか、来客用にするのもおすすめ。
透明度の高い「アクリルコップ」(858円)は、落としても割れにくいので子ども用にもぴったり。大好きなクッキーになっちゃったピーナッツ・ギャングの絵柄がアクセントになっている。
発色がキレイな「メラミンタンブラー」(748円)は、コップとして使うほか、キッチンツール立てとして使うのも一興。
■ランチグッズ
ドーム状のフタがお弁当の中身をつぶれにくくしてくれる「ふわっと弁当箱」(1760円)と「2段ふわっと弁当箱」(1980円)は、食べる量に合わせて選んで！
コンパクトに運べる2段式の「丸型ランチボックス2段(フォーク付)」(1320円)は、初夏の空を思わせるさわやかな水色のフタがチャームポイント。
おかずやデザートを詰めたい「入子式ふわっとシール容器3Pセット(ハート)」(1650円)は、食べ終わったら重ねてコンパクトに持ち帰れちゃう。珍しいハート型フォルムが抜群にキュート！
お弁当箱を新調するのなら、おそろいのカトラリーも欲しい。「音の鳴らない・箸箱セット ハシ18cm」(880円)と「音の鳴らないコンビセット ハシ18cm」(1210円)は持ち歩いている最中のカチャカチャ音が鳴らないのがポイント。
以上のアイテムは、「スケーター」の公式オンラインショップほか、全国の雑貨店などで販売中。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■大好物を前にうれしそうな表情を見せるスヌーピーがかわいい！
「Yummy Cookie Days!」のアートは、大好物のクッキーを前に、ハッピーな表情を浮かべるスヌーピーが主役！「日々の食事の準備やおでかけ先でのランチタイムは、忙しい生活の中でほっと一息つける大切な時間」と考え、開発されたシリーズというだけあって、親しみを込めて使えるデザインに仕上がっている。また、お弁当や料理を作るにあたって、気分がアガるという点も高ポイントだ。
バターを使いやすいサイズにカットできる「ステンレスバターカッター＆ケース(バターナイフ付)」(4290円)は、小さなフォークが付いたバターナイフの使い勝手も抜群！
33センチと長めの「菜箸」(682円)は、揚げ物調理の際も安心。
メッシュ素材の「水切りマット」(1210円)は、箱入りクッキーとたわむれるスヌーピー＆ウッドストックのプリントがかわいい！
重ねて冷蔵庫に保存できる「ジョイント式薄肉保存容器3Pセット」(1210円)は、お弁当用の常備菜のストックに活用したい。
「ワンタッチシール容器M」(1210円)と「ワンタッチシール容器L」(1375円)の2サイズあるシール容器は、食材の保存に最適。Mは800ミリリットル、Lは1000ミリリットル容量で、どちらも持っていると重宝する。
■テーブルウエア
3セットの「竹箸 21cm(3P)」(1100円)は、家族で使い分けするほか、来客用にするのもおすすめ。
透明度の高い「アクリルコップ」(858円)は、落としても割れにくいので子ども用にもぴったり。大好きなクッキーになっちゃったピーナッツ・ギャングの絵柄がアクセントになっている。
発色がキレイな「メラミンタンブラー」(748円)は、コップとして使うほか、キッチンツール立てとして使うのも一興。
■ランチグッズ
ドーム状のフタがお弁当の中身をつぶれにくくしてくれる「ふわっと弁当箱」(1760円)と「2段ふわっと弁当箱」(1980円)は、食べる量に合わせて選んで！
コンパクトに運べる2段式の「丸型ランチボックス2段(フォーク付)」(1320円)は、初夏の空を思わせるさわやかな水色のフタがチャームポイント。
おかずやデザートを詰めたい「入子式ふわっとシール容器3Pセット(ハート)」(1650円)は、食べ終わったら重ねてコンパクトに持ち帰れちゃう。珍しいハート型フォルムが抜群にキュート！
お弁当箱を新調するのなら、おそろいのカトラリーも欲しい。「音の鳴らない・箸箱セット ハシ18cm」(880円)と「音の鳴らないコンビセット ハシ18cm」(1210円)は持ち歩いている最中のカチャカチャ音が鳴らないのがポイント。
以上のアイテムは、「スケーター」の公式オンラインショップほか、全国の雑貨店などで販売中。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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