北朝鮮の金正恩総書記は10日、朝鮮労働党創立80周年を記念して平壌の金日成広場で行われた大規模な閲兵式で演説し、「核武力を中心とした国防力を絶えず強化し、進化させていく」と述べた。閲兵式には中国、ロシア、ベトナムなど、いわゆる「反西側」や、独自路線を行く諸国の代表団が列席。北朝鮮が自らを「核保有国」として既成事実化し、国際社会での地位を誇示する狙いがうかがえる。朝鮮中央通信によると、金正恩氏は「我が軍