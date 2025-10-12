韓国出身の女子プロゴルファーで、2023年限りで日本ツアーを引退した「元賞金女王」のイ・ボミさん（37）が2025年10月2日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートとハイソックスのコーデで、ナイスショットを繰り出す動画を披露した。「このカーディガンニットセットかわいくないですか」イ・ボミさんは、「マークアンドロナコンペてんきまよくきょうもたのしかったです！つぎはてんぽイベント。たのしみです！」（原文マ