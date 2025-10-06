『アリータ：バトル・エンジェル』（2019）続編はファンの間でもっとも実現が待ち望まれている続編の一つでありながら、なかなか進捗が聞こえてこない企画だ。アリータ役で主演のローサ・サラザールも、進展を強く願っている様子である。 木城ゆき原作のコミック『銃夢』をハリウッドで初めて実写映画化した作品で、熱狂的なファンに支持されている。米のインタビューに応じたサラザールは、