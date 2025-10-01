トヨタ「“レトロ顔”シエンタ!?」がスゴイ！「シエンタ」はトヨタが販売している人気のコンパクトミニバンで、使い勝手の良さはもちろん、エクステリアデザインも人気のポイントです。そんなシエンタに、エクステリアの魅力をさらに引き上げるボディキットが存在します。トヨタ「“レトロ顔”シエンタ!?」がスゴイ！【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「超レトロなシエンタ」です！（50枚）そのボディキットとは、カスタム