[9.27 J3第29節](ミクスタ)※18:00開始主審:田邉裕樹<出場メンバー>[ギラヴァンツ北九州]先発GK 27 田中悠也DF 6 星広太DF 22 山脇樺織DF 44 辻岡佑真DF 50 杉山耕二MF 20 矢田旭MF 25 坪郷来紀MF 32 高柳郁弥MF 34 高吉正真MF 66 高橋大悟FW 29 高昇辰控えGK 41 杉本光希DF 13 東廉太MF 14 井澤春輝MF 28 木實快斗FW 9 河辺駿太郎FW 18 渡邉颯太FW 19 吉原楓人FW 24 吉長真優FW 99 樺山諒乃介監督増本浩平[高知ユナイテッド