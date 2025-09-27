日本テレビ系「復活！行列のできる法律相談所２時間ＳＰ」が２６日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。爆笑問題太田光の妻で芸能事務所・タイタンの太田光代社長が出演し、夫婦関係や離婚の可能性を相談した。結婚生活３５年。周囲からは仲むつまじく見えるが、光代社長は「私の中では、もう無理だっていう…。精神的苦痛を３５年間与え続けられてきた。合算するといくらぐらい取れるんですか？」とガチトーンで離婚