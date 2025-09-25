パナソニックサイクルテックの電動乗り物「エムユー」パナソニックサイクルテックは25日、自転車の形をした電動の乗り物「MU（エムユー）」を12月に発売すると発表した。またがって乗るがペダルはなく、免許は不要。最高速度20キロで車道を走ることができる。手軽な短距離移動のニーズが高まっており、移動手段の乏しい高齢者らの利用を見込む。エムユーはタイヤなどの部品が自転車と共通で、重心が低く乗り降りしやすい。坂道