新日本プロレスに入団した２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロンが２３日、ゲスト出演ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。ウルフは「ＴＩＭＥマーケティング部」のコーナーに出演。総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーは「それではお天気です。南後さ〜ん」と呼びかけた。これに進行を務める同局の宇賀神メグアナが「今日はお天気ではありませんよぉ、安