大麻を使用したとして、専修大学アイスホッケー部の２０歳代の男子部員３人が２２日、麻薬取締法違反容疑で神奈川県警に書類送検されたことが、同大への取材でわかった。同大によると、３人は７月２９日未明、川崎市内の路上で職務質問を受け、使用済み大麻とみられる少量の植物片を持っていた。県警の尿検査では３人とも陽性反応が出たという。同部は同月３０日から活動を停止し、再開のめどはたっていない。同大広報課の担