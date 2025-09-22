サッカーJ1ファジアーノ岡山は、おととい(20日)、アウェーで東京ヴェルディと対戦しました。 ここまで2連敗中の白のユニフォームファジアーノ岡山。試合開始早々、ヴェルディに先制され、1点を追う展開になります。 前半37分、コーナーキックからのクロスに江坂がヘディングで合わせ同点に追いつきます。さらに前半アディショナルタイム、相手のスキをつくパスから最後は一美！勝ち越