誰でも面倒なトラブルは避けたいもの。結婚当初、団地に住んでいたAi(@mayai260)さんは、契約している駐車場への無断駐車に気づきます。最初は「関わりたくない」と思っていましたが、非常識な人たちに振り回され始め…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『非常識な奴と戦った話』をどうぞごらんください。 ©Ai ©Ai ©Ai