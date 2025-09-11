シティ・メディカル・ホールディングス（株）（TDB企業コード：762056491、文京区本郷1-5-7、代表山野井健太氏）、シー・シー・コア・ファーマシー（株）（TDB企業コード：987591732、同所）、コア・ファーマシー（株）（TDB企業コード：270908171、埼玉県戸田市下戸田2-16-2、代表渡辺剛史氏）、（株）コンフィアンス（TDB企業コード：092004727、茨城県日立市折笠町 564-2）の4社は、7月30日に東京地裁より会社更生手続きに基