本人の代わりに退職を会社に伝えるサービス「モームリ」では、退職者のデータを活用した“企業向け”のビジネスも始めた。自身も離職経験があるという谷本慎二社長（36）の狙いとは？【写真を見る】「タイピングの音がうるさい。めちゃくちゃあります」退職代行が始めた「離職防止」の新サービスとは？【Bizスクエア】 9割の企業が「優しく対応してくれる」東京・品川区にある退職代行サービス「モームリ」を運営する『アルバ