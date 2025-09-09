9月7日、緊急の記者会見を行い、辞任する意向を正式に表明した石破茂首相。7月の参議院議員選挙では、与党が過半数を割り込む大敗を喫したものの、続投に強い意欲を示していた。小泉進次郎が総理になったらしかし、「アメリカの関税措置に関する交渉に一つの区切りがついた今こそがしかるべきタイミングである」と理由を述べた。さらに、自身の辞任に伴って行われる自民党総裁選挙には立候補しない考えを示している。この件