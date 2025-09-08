RB大宮アルディージャは9日、ラインメール青森(JFL)に育成型期限付き移籍しているDF貫真郷が復帰することを発表した。なお、背番号は46を着ける。大宮U18から22年にトップチームに昇格した貫は、24年8月からラインメール青森に育成型期限付き移籍。今季はJFLで16試合に出場していた。クラブを通じて、「ラインメール青森から復帰することになりました。今、チームがJ1昇格に向けて戦っているので、そこに自分の気持ちと勢い