家電のプライベートブランド（ＰＢ）製品の製造を委託する下請け業者への納入代金などを不当に引き下げたとして、公正取引委員会は８日、家電量販大手「ヨドバシカメラ」（東京）の下請法違反（減額の禁止）を認定し、再発防止などを求める勧告を行った。発表によると、ヨドバシカメラは昨年１月〜今年３月、自社で販売する家電ＰＢ製品の製造を委託する下請け業者に対し、決められた納入代金から不当に減額した代金を支払って