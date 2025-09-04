【ゾンビ・デ・ダンス】 9月5日～11月3日 開催予定 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、9月5日より開始する夜のイベント「ゾンビ・デ・ダンス」の内容を公開した。実施期間は11月3日まで。 「ゾンビ・デ・ダンス」は、パーク一帯にゾンビが現われるショーイベント。今年は新たにKing Gnuの楽曲「SO BAD」が採用されて、ダンス内容も一新される。 今回はイベ