マクデブルク(ドイツ2部)は1日、オセール(フランス1部)から元日本代表FWオナイウ阿道(29)が加入することを発表した。背番号は前所属時と同じ「45」を着ける。オナイウは2014年に正智深谷高からジェフユナイテッド千葉へ入団。その後、浦和レッズ、レノファ山口FC、大分トリニータでプレーし、2021年7月に横浜F・マリノスからトゥールーズ(当時フランス2部)へ移籍した。トゥールーズでは初年度にリーグ戦10ゴールの活躍を見せ