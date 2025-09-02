一緒にキャットホイールで遊ぼうとする2匹の猫ちゃんたち。ところが、2匹の息があまり合っておらず…。そのもどかしくも可愛らしい姿が話題になっています。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で8.4万回以上も再生され、「絶妙にバランス取り合ってる」「うちも、こうなります」といった声が集まっています。 【動画：2匹の猫が一緒にキャットホイールを使おうとした結果…】 今日も仲良くキャットホイー