松本直也による漫画『怪獣８号』のゲーム『怪獣８号 THE GAME』が8月31日にリリースされた。 【画像】画力健在『怪獣８号』松本直也描き下ろしのゲームオリジナルキャライラスト 怪獣が日常を侵食した世界で、怪獣の死体専門の清掃業で働く中年の主人公・日比野カフカ。謎の生物によってカフカの身体が怪獣化し、怪獣討伐を担う日本防衛隊からコードネーム「怪獣８号」と呼ばれる存在になる