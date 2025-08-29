中居正広さんと元女性アナウンサーとのトラブルへの対応をめぐり、フジテレビは8月28日、港浩一元社長と大多亮元専務を相手取り、50億円の損害賠償を求める裁判を東京地裁に起こしました。トラブルについて報告を受けた港元社長と大多元専務が、重大な人権侵害の可能性のある事案だったにもかかわらず、善管注意義務を怠った結果、同局に損害を与えたとしています。フジテレビが被った損害を約453億としたうえで、その一部として50