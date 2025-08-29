あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……蟹座恋が最高に充実しそうな日。話せば話すほど、お互いの魅力が見えてきます。そして、その魅力を伝え合うこともできるはず。まずは、あなたから相手のいいところを伝えてください。褒め合う会話が、表面的ではなく心からのものだと確信できます。★第2位……魚座普段より