8月29日の運勢第1位は蟹座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……蟹座

恋が最高に充実しそうな日。話せば話すほど、お互いの魅力が見えてきます。そして、その魅力を伝え合うこともできるはず。まずは、あなたから相手のいいところを伝えてください。褒め合う会話が、表面的ではなく心からのものだと確信できます。

★第2位……魚座

普段よりも、自分自身に厳しくなって仕事ができる日です。そして、その厳しさがあるからこそ、結果を出せるでしょう。いつもよりも少し高めに目標を設定してください。さらにいい緊張感が生まれて、結果も大きくなります。

★第3位……蠍座

物事の神髄が、スッと見えてくる日です。初めてのことでもすぐにポイントを押さえることができたり、人が考えていることがパッと分かったりするでしょう。それは、あなたの中で大きな自信になるはず。まずは感じたことは正しいのだと信じて。

★第4位……乙女座

仕事については、まずは責任が大事だと考えるかもしれません。しかし今日は、｢もしもこうだったらいいのに｣と空想を膨らませて。非現実的でも構いません。いろいろなイメージを膨らませることで、実際の仕事の可能性も膨らんでいきます。

★第5位……山羊座

異性に対して、とてもまじめに向き合っていけます。あなたならではの責任感が、いい印象となって相手に伝わっていくでしょう。今日は、ムードを盛り上げようとしなくても大丈夫！人間同士として真正面から向き合っているという印象が、絆を強くします。