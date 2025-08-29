アニメ映画『迷宮のしおり』の公開日が2026年1月1日に決まった。併せて、timeleszの寺西拓人が本作で初の声優を務めることが発表され、声優陣のキャストボイス初披露となる特報映像も解禁となった。【動画】豪華キャストのセリフも初披露『迷宮のしおり』特報アニメ監督・河森正治の初オリジナル劇場長編アニメーションである本作は、“歌”と“SF”と“三角関係”という河森監督のヒットシリーズにおける三種の神器をベースに