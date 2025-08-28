とちぎテレビ この夏にシンガポールで行われた世界水泳の競泳男子４００メートル個人メドレーで銀メダルを獲得した宇都宮市出身の松下知之選手について、栃木県は２７日、県民に希望と活力を与えてくれた功績を称え「県スポーツ功労賞」を贈ることを決めました。 授与式の日程は調整中です。 また宇都宮市も「市長特別賞」を贈ることを決めました。 松下選手は、去年のパリオリンピックでも同じ