今季好調のトッテナム・ホットスパーで序列が低下しているマリ代表MFは今夏クラブを離れる可能性が高まっている。ジャーナリストのファブリス・ホーキンス氏によると、トッテナムに所属する28歳のマリ代表MFイヴ・ビスマは今夏の移籍市場でガラタサライ移籍が決定的になっているという。2022年7月にブライトンからトッテナムに完全移籍を果たしたビスマは加入以降、公式戦通算100試合に出場するなど主力として活躍。しかし昨季はプ