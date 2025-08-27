何とか開幕2連勝を飾ったものの、昨季王者リヴァプールのスタートは実に不安定だ。主な問題点は守備にあり、開幕節のボーンマス戦、第2節のニューカッスル戦ともに2点差のリードを守れず追いつかれてしまっている。終盤の粘りで2試合とも勝利を収めたものの、スマートな戦いとは言えない。中でも『Forbes』が昨季とは別人と厳しい評価を下すのは、DFイブラヒマ・コナテだ。最終ラインの絶対的リーダーであるフィルジル・ファン・ダ