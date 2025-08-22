銀座コージーコーナー（東京都中央区）が、サンリオの人気キャラクターとのコラボスイーツ「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」を8月29日から期間限定で販売します。銀座コージーコーナーとサンリオのコラボは、今回が初めて。同商品は、ハローキティたちが「銀座コージーコーナーのお店にやってきた」という設定のプチケーキ。ハローキティが赤と白のストライプ柄の制服、ハンギョドンがグレーのベス