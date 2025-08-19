「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商８−７横浜」（１９日、甲子園球場）県岐阜商が十一回にサヨナラ勝ち。センバツ王者・横浜との激闘を制し、１６年ぶりの４強を決めた。県岐阜商は一回、内山の適時二塁打で先制。四回は左手にハンディを持つ横山が甲子園で全４試合連続の安打を放って好機を広げ、渡辺璃の適時打で加点した。五回は坂口の適時二塁打などで２点を入れ、リードを広げた。だが、守備にミスが出て４点