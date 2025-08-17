打っては「初球から振ると決めていた」先制打、投げては好救援で4回無失点“世代最高素材”だ。全国高校野球選手権大会で関東第一（東東京）の坂本慎太郎投手（3年）は16日、3回戦の創成館（長崎）戦に「3番・中堅」でスタメン出場。打っては3回に先制2点適時打を放ち、投げては6回からの4イニングを無失点に封じた。投打二刀流にこだわる期待株は、世代代表にこれまで何度も選出されてきた。今年の夏も世界を相手に戦う可能性は高