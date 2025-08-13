まるで「SS仕様」がカッコいい！スズキは2025年7月24日、「アルト ラパン」と「アルト ラパン LC」の一部改良モデルを発表しました。ラパンは2002年の初代モデル登場以来、一貫して“女性に選ばれるクルマ”をコンセプトに開発されてきました。スズキ一部仕様変更「ラパン」【画像】超カッコいい！ これがSS仕様の「ラパン」です！四角いけれどどこか丸みのあるフォルムと、使い勝手の良い開放的な室内空間は、主なターゲッ