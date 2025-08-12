今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。8月10日（日）の同番組では、およそ1年振りとなるアニソン特集が放送された。【映像】日本のアニソン界を支える“光と闇”のシンガーアニソン評論家も絶賛「とんでもないカリスマ性を帯びている」今年の初め、世界でもっとも権威ある音楽賞グラミー賞を運営する団体ザ・レコーディング・ア