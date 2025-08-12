新型「N-ONE e：」は限りなくシンプルホンダは2025年7月28日に初の乗用軽EV「N-ONE e：（エヌワン イー）」を先行公開しました。2025年秋の発売が予定されています。その名が示すように、ホンダ軽ハイトワゴン「N-ONE」のEV（電気自動車）版ですが、EV化に際して、様々な変更が加えられています。【画像】超カッコイイ！ これがホンダの「新型軽ワゴン」です！ 画像で見る（30枚以上）今回はエンジン車とEVの違いを主にデザ