ラメを塗る時、黒目の上に塗ると立体感が強調されて、目元が大きく丸く見えてもちろん可愛いんだけど、 目頭からアーチ状に入れると 切れ長？な雰囲気が出て上品な仕上がりになるの！ お手持ちのアイシャドウでぜひ試してみて！Instagramhttps://www.instagram.com/chansan_makeup/Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCyAhTfNiXnzV6c4GaB0pg6g