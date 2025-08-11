筆者の話です。銀行のATMでトラブル発生。機械が故障し、行員さんが大慌てで修理対応している中、私は自分のせいだと気付かず、余裕の態度でのんきに振る舞っていました。結果は想像以上の恥ずかしさで……。 ATMが故障 ある日、銀行のATMでお札を入金したところ、突然ピコピコと警告音が鳴りはじめ、機械が動かなくなりました。何が起こったのかわからず、戸惑いながら備え付けの受話器を取り、行員さんを呼びました。 しば