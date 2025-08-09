昨季2部からのプレミアリーグ昇格を決めたサンダーランドは、プレミア残留へ今夏に超積極的な補強を見せている。これまでもMFグラニト・ジャカやノア・サディキ、ハビブ・ディアロ、FWシモン・アディングラなど実力者を複数獲得してきたが、最前線にはチェルシーから19歳のFWマルク・ギウをレンタルで加えることになった。ギウはバルセロナのアカデミーで育ち、昨夏にチェルシーへ移籍。UEFAカンファレンスリーグなどでは結果を出