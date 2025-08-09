SC相模原は9日、MF中山陸(24)がヴァンフォーレ甲府から完全移籍で加入することを発表した。背番号は「10」となる。中山は2019年に東海大相模高から甲府へ加入し、カターレ富山や松本山雅FCへの期限付き移籍を経験。今季は甲府でJ2リーグ戦9試合に出場して1得点を挙げているほか、天皇杯2試合に出場していた。相模原はジュニアユース時代を過ごした古巣となる。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF中山陸(なかやま・