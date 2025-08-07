試合前に広陵・中井監督が暴力事案に初言及「学校発表した通り」第107回全国高校野球選手権大会は7日、大会第3日が行われ、第4試合で広陵（広島）が3-1で旭川志峯（北北海道）に勝利した。広陵を巡っては、大会が開幕した5日にSNS上で暴力事案が拡散。その後、日本高等学校野球連盟は「広陵高校硬式野球部内の暴力事案について」の声明を発表し、大会出場の判断は変わらないとした。また、同校は1月に暴行事案があったことを認