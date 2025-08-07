中国・新疆ウイグル自治区で6日、観光地のつり橋のケーブルが切れ、5人が死亡する事故がありました。中国国営テレビによりますと、新疆ウイグル自治区の観光地で6日、川に架けられたつり橋のケーブルが切れる事故がありました。事故直後に撮影された映像では、つり橋が大きく斜めに傾き、ケーブルが切れています。また、橋から落ちたとみられる観光客らが横たわっている姿も確認できます。この事故で5人が死亡し、24人がケガをした