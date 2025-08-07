横浜FC、サポーターの違反行為による処分を発表 無期限入場禁止SOCCER KING

横浜FC、サポーターの違反行為による処分を発表 無期限入場禁止

by ライブドアニュース編集部

  • 横浜FCは7日、サポーターの違反行為による処分を発表した
  • 20日の清水エスパルス戦で、ゴール裏応援団体所属のサポーターが違反行為
  • クラブスタッフに対して頭を掴むなどの暴力行為をしたという
