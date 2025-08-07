〈「耳からチャプチャプ音がする」「これはやばい」京都市の小4男子が“壮絶ないじめ暴力”で難聴に 羽交い締め状態で頭を3発殴られ…〉から続く京都市の市立小学校4年生だったツトムくん（仮名）が、2024年11月に複数の同級生からいじめによる暴行を受け、右耳に外傷性の感音難聴を負った。【写真】羽交い締め状態で、右耳の付近を3発殴られたツトムくん。その時に負った感音難聴に今も苦しんでいる。ツトム君の母親は学校に