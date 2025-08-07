「子どもの脱毛」をめぐる議論昨今SNSなどを中心に、「子どもの脱毛」をめぐる議論が沸き起こっているのはご存知だろうか。《小学生で脱毛って早すぎるのでは？》《でも、ムダ毛でいじめられるなら……》《（医療機関での）脱毛は今や“自己処理”よりも安全》このようにネット上では肯定派・否定派、両方の意見が飛び交っているのだ。実際、ここ数年で小学生から中学生を対象とした「子どもの脱毛」の利用者数は急増している。全