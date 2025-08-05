今夏、日本代表MF鈴木唯人をドイツ1部のフライブルクに売却したデンマークの名門ブレンビー。入れ替わるようにして、筑波大学から内野航太郎、J1湘南ベルマーレから福田翔生と日本人FW2人を獲得した。21歳内野と24歳福田はともに海外初挑戦のため、言語面でやや苦労しているようだ。『Bold』によれば、ブレンビーは言語の壁がある2人のために、戦術ブリーフィングにおいてAIを使った翻訳を試みたというが、日本人選手たちが困惑す