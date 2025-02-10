旧ジャニーズ事務所の性加害問題で、「SMILE-UP.」が、NHKのトイレで性加害を受けたと証言した男性に対し、補償する義務がないことの確認を求める訴えを起こしました。10日の裁判で、男性側はSMILE-UP.の請求を認め裁判は終結しました。「SMILE-UP.」によりますと、男性は、2002年、NHKのトイレでジャニー喜多川元社長から複数回、性被害を受けたとして補償を求め、2023年、NHKの番組でも同様の証言をしていました。これに対しSMIL