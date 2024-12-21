µÜÆâÄ£¤Ï12·î11Æü¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÎÀ¸Ì¿´Ä¶­³Ø·²À¸Êª³ØÎà¤Ë¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¹ç³Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯9·î¤ËÀ®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢½Õ¤«¤é¤Ï°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ç¤Î¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ²Ã´§¤Îµ·¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÀ®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡£½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤È30Ç¯Íè¤Î¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹¾¿¹·É¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬Ë­¤«¤Ê¼«Á³¤¬¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ëÃÞÇÈÂç³Ø¤ò¤´¿Ê³ØÀè¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢´¶³´¿¼¤¯´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËº