山形県米沢市の公益財団法人が行ってきた高校生などへの奨学金の事業をイオングループが作る公益財団法人が拡大して引き継ぐことになりました。 【写真を見る】「思いを引き継ぎ拡大的発展を」大手小売店グループが米沢市の公益財団法人が行ってきた奨学金事業を引継ぎへ 米沢市にある公益財団法人、近野（こんの）教育振興会は、青少年の育成を目指し、３２年にわたり米沢市内の高校生を対象にした奨学金の事業を